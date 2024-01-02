Müge Anlı'da çöp ev krizi! Görenler hayrete düştü! Gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde ele alınan olay görenleri hayrete düşürdü. Ayşe Kumru ve ailesinin çöp ev krizi kızı Kübra Kumru'yu Müge Anlı'ya getirdi. Annesi ile yayına çıkan kız, evlerinin yaşanmaz hale geldiğini annesinin biriktirme hastalığı olduğunu anlattı. Ayşe Kumru ise eşinden yıllarca şiddet gördüğünü, para kazanmak için ikinci el eşya toplayıp sattığını böyle geçindiğini söyledi. İşte enteresan olayın detayları...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Kübra Kumru, annesinin bütün eşyaları biriktirerek evlerini çöp eve çevirdiğini anlattı. Genç kız, "Annem, yıllar önce babam bize destek olmadığı için pazarda ikinci el satarak geçimimizi sağladı ve bize baktı. Ama bunları istif yapma haline getirdi. Ev çöp eve dönüştü.Yaşayamaz olduk. Biz beş kardeşiz. Bu ev bizim psikolojimizi bozuyor. Böyle yaşamak istemiyoruz. Banyo da eşya dolu zar zor duş alıyoruz" dedi.
"EŞİM SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"
Şiddet gördüğü kocası tarafından terk edilen Ayşe Kumru ise "Bu ev nasıl bu hale geldi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Sonra çalışmaya başladım. Çocuklarıma tek başıma baktım. Eşyalar da çoğaldı. En sonunda da bu hale geldi. Evin bu halinden ben de rahatsızım.
Eşya toplamak bağımlılık hale geldi. Bir yerde bir şey görsem alıyorum. Beni bu hale eşim getirdi. Ben eskiden çok titiz bir kadındım.