Müge Anlı'da çöp ev krizi! Görenler hayrete düştü! Gözyaşlarını tutamadı

1 Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Kübra Kumru, annesinin bütün eşyaları biriktirerek evlerini çöp eve çevirdiğini anlattı. Genç kız, "Annem, yıllar önce babam bize destek olmadığı için pazarda ikinci el satarak geçimimizi sağladı ve bize baktı. Ama bunları istif yapma haline getirdi. Ev çöp eve dönüştü.Yaşayamaz olduk. Biz beş kardeşiz. Bu ev bizim psikolojimizi bozuyor. Böyle yaşamak istemiyoruz. Banyo da eşya dolu zar zor duş alıyoruz" dedi.

2 "EŞİM SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

Şiddet gördüğü kocası tarafından terk edilen Ayşe Kumru ise "Bu ev nasıl bu hale geldi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Sonra çalışmaya başladım. Çocuklarıma tek başıma baktım. Eşyalar da çoğaldı. En sonunda da bu hale geldi. Evin bu halinden ben de rahatsızım.