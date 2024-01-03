7 çocuklu alt komşusuna kaçmıştı! Müge Anlı yayınına bağlanan zihinsel engelli 19 yaşındaki kızın sözleri şaşkınlık yarattı! Sen metressin...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetlere ise ışık tutulmaya devam ediliyor. Programın dünkü bölümünde ele alınan konu ise adeta Müge Anlı'ya ve stüdyodakilere sinir krizi geçirtti. 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Aysu Ayaz, Ankara Polatlı'da ortadan kayboldu. Aysu'nun babası Aytekin Bey, kızının alt komşusu evli ve 7 çocuk babası Fevzi Yıldırım tarafından Şanlıurfa'ya kaçırıldığı iddia etti. Yayına bağlanan iddiaların odağındaki alt komşu iddiaları doğrulayarak, "Aysu beni seviyor" dedi. Programın bugünkü bölümünde Aysu, canlı yayına bağlandı. Genç kızın ifadeleri Rahmi Bey'i bile çıldırttı.