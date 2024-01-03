7 çocuklu alt komşusuna kaçmıştı! Müge Anlı yayınına bağlanan zihinsel engelli 19 yaşındaki kızın sözleri şaşkınlık yarattı! Sen metressin...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetlere ise ışık tutulmaya devam ediliyor. Programın dünkü bölümünde ele alınan konu ise adeta Müge Anlı'ya ve stüdyodakilere sinir krizi geçirtti. 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Aysu Ayaz, Ankara Polatlı'da ortadan kayboldu. Aysu'nun babası Aytekin Bey, kızının alt komşusu evli ve 7 çocuk babası Fevzi Yıldırım tarafından Şanlıurfa'ya kaçırıldığı iddia etti. Yayına bağlanan iddiaların odağındaki alt komşu iddiaları doğrulayarak, "Aysu beni seviyor" dedi. Programın bugünkü bölümünde Aysu, canlı yayına bağlandı. Genç kızın ifadeleri Rahmi Bey'i bile çıldırttı.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ele alınan olay izleyen herkesin sinirini bozdu.
19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Aysu Ayaz, 29 Ekim 2023 tarihinde Ankara Polatlı'dan kayboldu. Aysun'un babası Aytekin Bey, Aysu'nun alt komşusu evli 7 çocuk babası Fevzi Yıldırım tarafından Şanlıurfa'ya kaçırıldığı iddia etti.
"BEN ONUN ÇOCUKLARINA GÖZÜM GİBİ BAKTIM"
Aytekin Bey, "Aynı sofrayı paylaştık. Bir ekmeği bölüştük kendisi daha önce çocuklarını bana emanet etmişti. Ben onun çocuklarına gözüm gibi baktım. O benim kızıma yan gözle baktı." dedi.