Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi o isimden ATV canlı yayınında olay itiraf: "Kızı yüzünden..."
Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi o isimden ATV canlı yayınında olay itiraf geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan ve eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile gönül ilişkisi yaşamaya başlayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 25 Ocak 2021'de 20 yaşındaki oğlu Eren ve 13 yaşındaki kızı Rumeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi ve o isimler gözaltına alındı. Sorguda 5 cinayeti de itiraf eden kuzen Ömer Yurdakul yer gösterdi, ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 5 kişinin birbiriyle bağlantılı olduğu zincirleme cinayetle ilgili Sevgi Demirci'nin natırlık yaptığı hamamın yöneticisi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında iddiasıyla kafaları karıştırdı.
26.05.2023 12:31 - Son Güncelleme: 26.05.2023 12:31
Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocucuğunun kaybında flaş bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı canlı yayınında itirafçı olan Ömer Yurdakul gözaltına aındıktan sonra 5 kişilik zincirleme cinayeti de itiraf etti.