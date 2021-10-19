Müge Anlı’da cinayet itirafı akıllara zarar! Tüyler ürperten Fatma Karadağ: ’Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı, tuvalette...’

"CESEDİ TUVALETE OTURTTU"

Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı kan donduran anları da canlı yayında paylaştı. İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz ile dağ başında bir evde kalan Karadağ, "Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş" şeklinde konuştu.