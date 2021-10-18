Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine ’deli muamelesi’ yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi

"ÇOÇUKLARIM İÇİN DÖNDÜM"

Öksüz, "Eşim bana bıçak çekti, beni sürekli dövdü. Silahla tehdit etti" dedi. Her seferinde bunların tekrarlanmayacağına dair söz alarak eve döndüğünü ifade eden Öksüz, eve dönme sebebinin çocukları olduğunu dile getirdi.