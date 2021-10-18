Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine 'deli muamelesi' yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Meryem Öksüz ve Yusuf Öksüz arasındaki tartışma damga vurdu. Eşi Yusuf Öksüz'ün kendisine 'deli muamelesi' yaptığını dile getiren Meryem Hanım, çocuklarının kendisinden alındığını iddia ederek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Yusuf Öksüz'ün canlı yayına telefonla bağlanması üzerine eşiyle yüzleşen Meryem Hanım, sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...
18.10.2021 19:39
- Son Güncelleme: 18.10.2021 19:58
Eşi Yusuf Öksüz'ün kendisine 'deli muamelesi' yaptığını dile getiren Meryem Hanım, evliliğinin ilk günlerinden bu yana şiddete maruz kaldığını belirtti.
Meryem Hanım, "Aslında kandırılmadım, çocuklarımın annesiz ya da babasız büyümesini istemedim" ifadelerini kullandı.
Meryem Öksüz, evlenmeden önce verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini de belirterek bilezik, ayrı ev, düğün, gelinlik gibi vaatlerin karşılanmadığını söyledi.