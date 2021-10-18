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Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine 'deli muamelesi' yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Meryem Öksüz ve Yusuf Öksüz arasındaki tartışma damga vurdu. Eşi Yusuf Öksüz'ün kendisine 'deli muamelesi' yaptığını dile getiren Meryem Hanım, çocuklarının kendisinden alındığını iddia ederek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Yusuf Öksüz'ün canlı yayına telefonla bağlanması üzerine eşiyle yüzleşen Meryem Hanım, sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...

18.10.2021 19:39 - Son Güncelleme: 18.10.2021 19:58
Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine ’deli muamelesi’ yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi

Yusuf Öksüz'le dört senedir evli olan Meryem Öksüz, çocuklarının kendisinden alındığını iddia ederek Esra Erol'da programına başvurdu.

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Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine ’deli muamelesi’ yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi

Eşi Yusuf Öksüz'ün kendisine 'deli muamelesi' yaptığını dile getiren Meryem Hanım, evliliğinin ilk günlerinden bu yana şiddete maruz kaldığını belirtti.

Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine ’deli muamelesi’ yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi

"ÇOÇUKLARIM İÇİN DÖNDÜM"
Öksüz, "Eşim bana bıçak çekti, beni sürekli dövdü. Silahla tehdit etti" dedi. Her seferinde bunların tekrarlanmayacağına dair söz alarak eve döndüğünü ifade eden Öksüz, eve dönme sebebinin çocukları olduğunu dile getirdi.

Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine ’deli muamelesi’ yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi

Meryem Hanım, "Aslında kandırılmadım, çocuklarımın annesiz ya da babasız büyümesini istemedim" ifadelerini kullandı.

Esra Erol’da gergin anlar! Eşinin kendisine ’deli muamelesi’ yaptığını söyledi canlı yayında sinir krizi geçirdi

Meryem Öksüz, evlenmeden önce verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini de belirterek bilezik, ayrı ev, düğün, gelinlik gibi vaatlerin karşılanmadığını söyledi.

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