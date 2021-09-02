"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" sözleriyle Ece Üner'in nutku tutulmuştu... Karısı canlı yayında her şeyi itiraf etti

"SİLAH ZORUYLA İSTİSMAR ETTİ"

"Eşim askerden geldiğinde ona anlatmadım çünkü kayınvalidem 'bizi rezil etme' diyerek kimseye anlattırmadı. Eşime söylemeye korktum, köyde koyunlardan dolayı beni ahırda dövmüştü. Eşim Adnan yattığım yastıkla bana yerleri süpürtüyordu. Kayınpederim İsmet ben bunları yaşarken silahla yanıma gelip beni istismar edip 'birine söylersen seni öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bana 'Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor' diyordu. Kayınpederimin bana yaptıklarını bütün köy biliyordu. Allah onun belasını versin daha fena olsun. Ben yıllarca kayınpederim ve kocamdan korkusuna hiçbir şey söyleyemedim. Eşim benim yaşadıklarımı öğrendikten sonra babasını bizim eve yemeğe çağırdı."