"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" sözleriyle Ece Üner'in nutku tutulmuştu... Karısı canlı yayında her şeyi itiraf etti
"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" sözleriyle Ece Üner'in nutku tutulmuştu... Karısı her şeyi itiraf etti o sözler gündeme bomba gibi düştü... Ece Üner'in programında hayrete düşüren bir olay ele alındı. 'Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var' diyen Adnan Bey'in karısı Ayşegül Hanım yayına katıldı. Kocasının askere gitmesinden bu yana kayınbabasının yatağına gelerek silah zoruyla kendisini istismar ettiğini anlatan kadın, herkesi bir kez daha şoke etti.
"KOCAM ASKERDEYKEN KAYINPEDERİM YATAĞIMA GELİP BENİ SIKIŞTIRIYORDU"
Karım beni babamla aldatıyor diyen adam haklı çıktı. Tuhaf bir ilişki yaşayan ailede karı koca canlı yayında yüzleşti. 20 yıl öncesine dayanan olayları anlatan Ayşegül hanım, şunları söyledi: "Eşim askerdeydi, kayınpederim de benim yatağıma geldi. Odalarımız karşı karşıyaydı zaten. Kıyafetleri benim odamdaydı, yanıma geldiğinde üzerinde beyaz külot vardı. Ben yatıyordum kayınpederim yanıma gelip kalçama dokundu. Sonra kalktım ağlamaya başladım yanıma hemen kayınvalidem ve görümcem geldi. Kayınvalideme anlattığımda 'Adama iftira atma, ölülerin ruhu gelmiştir. O kayınpederin değildir' dedi. Ben yatarken duvara kaçtıkça kayınpederim benim üzerime geldi." 20 yıl kayınpederiyle ilişki yaşadığı konuşulan kadın, canlı yayında yaşadıklarını bir bir anlattı.
"SİLAH ZORUYLA İSTİSMAR ETTİ"
"Eşim askerden geldiğinde ona anlatmadım çünkü kayınvalidem 'bizi rezil etme' diyerek kimseye anlattırmadı. Eşime söylemeye korktum, köyde koyunlardan dolayı beni ahırda dövmüştü. Eşim Adnan yattığım yastıkla bana yerleri süpürtüyordu. Kayınpederim İsmet ben bunları yaşarken silahla yanıma gelip beni istismar edip 'birine söylersen seni öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bana 'Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor' diyordu. Kayınpederimin bana yaptıklarını bütün köy biliyordu. Allah onun belasını versin daha fena olsun. Ben yıllarca kayınpederim ve kocamdan korkusuna hiçbir şey söyleyemedim. Eşim benim yaşadıklarımı öğrendikten sonra babasını bizim eve yemeğe çağırdı."
EŞLER YÜZLEŞTİ
Canlı yayında eşiyle yüzleşen Adnan bey ise babası ile eşinin yaşadıklarını bilmediğini onları birlikte yakalayınca her şeyi öğrendiğini anlattı. Eşine sitem eden Adnan Bey, "Bana yaşadıklarını anlatsaydın hiçbir şey böyle olmazdı. Madem sana şiddet uyguladım o zaman babanın evine niye gitmedin?" dedi.