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Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler inanamıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman, reyting listesinde her hafta zirvede bulunuyor. Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer de oyunculuğu ile büyük beğeni kazandı. İlk kez bu denli büyük bir projede boy gösteren Törer, performansının yanında güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin tarihinde Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun ismi büyük bir yer tutuyor. Bu karaktere hayat veren Özge Törer izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Dizi tutkunları Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında? Özge Törer nereli? gibi sorulara yanıt arayarak güzel oyuncunun özel hayatını da araştırıyor. Daha önce herhangi bir yakınını görmediğimiz güzel oyuncunun kardeşini görünce şaşmamak elde değil. İşte başta Özge Törer ve Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

18.03.2020 07:53 - Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler inanamıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

atv ekranların izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ile adından söz ettiriyor. Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri Özge Törer, en çok merak edilen isimler arasında.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler inanamıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

Özel hayatını büyük bir özenle gizli tutan Özge Törer'in kardeşi ile fotoğrafları ortaya çıktı ve iki kardeş arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çevirdi.

İşte başta Özge Törer ve kardeşi olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler inanamıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

ENGİN AKYÜREK VE KARDEŞİ EREN AKYÜREK

Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler inanamıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler inanamıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

EBRU GÜNDEŞ VE KARDEŞİ

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