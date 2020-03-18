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Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer'in kardeşini görenler inanamıyor! Şeyh Edebalı'nın kızı...

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman, reyting listesinde her hafta zirvede bulunuyor. Başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer de oyunculuğu ile büyük beğeni kazandı. İlk kez bu denli büyük bir projede boy gösteren Törer, performansının yanında güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin tarihinde Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun ismi büyük bir yer tutuyor. Bu karaktere hayat veren Özge Törer izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Dizi tutkunları Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında? Özge Törer nereli? gibi sorulara yanıt arayarak güzel oyuncunun özel hayatını da araştırıyor. Daha önce herhangi bir yakınını görmediğimiz güzel oyuncunun kardeşini görünce şaşmamak elde değil. İşte başta Özge Törer ve Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

18.03.2020 07:53 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





