Destan 8. bölümde heyecan yine zirvede! Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor! Batuga, Dağ ve Gök'ü birleştirebilecek mi?
Destan 8. bölümde heyecan yine zirvede! Balamir darbe yapıyor Çin ordusu sınıra dayanıyor! Batuga, Dağ ve Gök'ü birleştirebilecek mi? Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren Destan 8. yeni bölümüyle Atv'de 25 Ocak Salı akşamı 20.00'de yine çok konuşulacak. Destan'ın 8. bölümünden yayınlanan ikinci fragman heyecanı zirveye taşırken, heyecan dolu yeni bölüm öncesi neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Destan'da bu hafta yaşanacaklar...
25.01.2022 11:53
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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…