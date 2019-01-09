Müge Anlı'da bugün Tuncer Ustael'in yalanları ortaya çıktı! Müge Anlı Meryem Tahnal'ın dilekçesini okudu! 9 Ocak

Müge Anlı'da bugün Tuncer Ustael'in bütün foyası meydana çıktı. Dünyanın konuştuğu Palu ailesi hikayesinin ana karakterini Tuncer Ustael hakkındaki gerçeği Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkardı. Meryem Tahnal ölmeden önce Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Tahnal ailesi hakkında şikayette bulundu. Müge Anlı'nın şüphesine göre bu şikayet, Tuncer Ustael tarafından zorla yaptırıldı. Anlı, şüphesinin doğruluğunu canlı yayında gösterdiği tüm dilekçelerle ispatladı. İşte Müge Anlı'nın gözünden kaçmayan detaylar ve öldürülen Meryem Tahnal'ın dilekçesinde yazanlar...
Müge Anlı'da bugün Tuncer Ustael'in yalanları ortaya çıktı! Müge Anlı Meryem Tahnal'ın dilekçesini okudu! 9 Ocak09 Ocak 2019, Çarşamba
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