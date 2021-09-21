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Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?

Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yapımına NGM'nin imza attığı ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı Kardeşlerim dizinin fragmanında seyircileri duyulan silah sesleri izleyicileri endişelendirirken yere yığılan Oğulcan'ın akıbeti merak konusu oldu. Ömer'in "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz" ise fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı...

21.09.2021 23:29 - Son Güncelleme: 21.09.2021 23:37
Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında duyulan silah sesleri izleyicileri endişelendirirken yere yığılan Oğulcan'ın akıbeti merak konusu oldu.

Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE

Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?

Kardeşlerim yayınlanan son bölümü tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 20. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?

KARDEŞLERİM 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile…

Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?

Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder.

Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?

Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

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