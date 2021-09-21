Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Ömer’in zor anları: Oğulcan ölüyor mu?
Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yapımına NGM'nin imza attığı ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı Kardeşlerim dizinin fragmanında seyircileri duyulan silah sesleri izleyicileri endişelendirirken yere yığılan Oğulcan'ın akıbeti merak konusu oldu. Ömer'in "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz" ise fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 21. bölüm 2. fragmanı...
21.09.2021 23:29
- Son Güncelleme: 21.09.2021 23:37
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında duyulan silah sesleri izleyicileri endişelendirirken yere yığılan Oğulcan'ın akıbeti merak konusu oldu.
Kardeşlerim yayınlanan son bölümü tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 20. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...