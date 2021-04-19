Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...
Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayacağı, özel bölümüyle ekranlarda olacağı açıklandı. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacağı bilgisi izleyicileri üzdü. Heyecanla diziyi bekleyen seyirciler yeni bölüm tarihini öğrenmek istiyor.
Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra... TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan her bölümünde heyecan doruklara çıkıyor. Yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin yayın akışında yer almaması akılları karıştırdı. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu akşam ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme sonrası gözler yeni bölümüne çevrildi.