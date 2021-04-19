Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...

Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayacağı, özel bölümüyle ekranlarda olacağı açıklandı. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacağı bilgisi izleyicileri üzdü. Heyecanla diziyi bekleyen seyirciler yeni bölüm tarihini öğrenmek istiyor.

19.04.2021 13:58 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





