RAMAZAN İMSAKİYE
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Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...

Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayacağı, özel bölümüyle ekranlarda olacağı açıklandı. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacağı bilgisi izleyicileri üzdü. Heyecanla diziyi bekleyen seyirciler yeni bölüm tarihini öğrenmek istiyor.

19.04.2021 13:58 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:58
Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...

Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra... TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan her bölümünde heyecan doruklara çıkıyor. Yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin yayın akışında yer almaması akılları karıştırdı. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu akşam ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme sonrası gözler yeni bölümüne çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...

BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...

Dizinin koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadığı tahmin ediliyor.

Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...

Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından "Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz. #UyanışBüyükSelçuklu" ifadelerini kullandı.

Apar topar yayın akışından çıkarıldı! Televizyonu açan şok olacak! TRT 1 dizisi 7 saat sonra...

Uyanış Büyük Selçuklu'nun koronavirüs vakaları sebebiyle bir hafta zorunlu ara verildiği ifade edildi.