Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık
Survivor'da kazan fena kaynıyor... Şu sıralar Survivor ile çok konuşulan TV 8 ve Acun Ilıcalı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor nefes kesen mücadeleyi sergilemeye devam ediyor. Gönüllüler eleme adayı Uğurtan Dora, bizim tanıdığımız haliyle Dora için sular ısınıyor. Sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Survivor Dora'nın yarışmadaki akıbeti merak edilirken geçmişine ait bu gerçekler görenleri şaşkına çevirdi.
TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor.
Milyonları ekran başına toplayan Survivor 2021 nefes kesen yeni bölümleriyle devam ediyor. Tv8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programında 70. bölüm heyecanı da doruklarda yaşandı. Gizlice yemek temin etme olayı patlak verince Survivor hayranları da bu gelişmeler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Gönüllüler takımında sevilen isimlerden Dora'nın oyun alanında yemeklerin yanında beklemesi ve nefsine hakim olamaması yeni bir kriz yarattı. Acun Ilıcalı bu konuda tavrını net bir şekilde açıkladı ve dikkatleri üzerine çekti.
Survivor yarışmasında gizli bir şekilde yemek temin ederken yakalana Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda Şeker, Batuhan ve Hanzade şok geçmemişken benzer bir gelişme daha yaşandı. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu olayda Dora yakayı ele verdi. Gizlice yemek yerken yakalanan Dora, suçunu kabul etti.