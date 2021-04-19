RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık

Survivor'da kazan fena kaynıyor... Şu sıralar Survivor ile çok konuşulan TV 8 ve Acun Ilıcalı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor nefes kesen mücadeleyi sergilemeye devam ediyor. Gönüllüler eleme adayı Uğurtan Dora, bizim tanıdığımız haliyle Dora için sular ısınıyor. Sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Survivor Dora'nın yarışmadaki akıbeti merak edilirken geçmişine ait bu gerçekler görenleri şaşkına çevirdi.

19.04.2021 10:13 - Son Güncelleme: 19.04.2021 10:13
Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık

TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık

Milyonları ekran başına toplayan Survivor 2021 nefes kesen yeni bölümleriyle devam ediyor. Tv8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programında 70. bölüm heyecanı da doruklarda yaşandı. Gizlice yemek temin etme olayı patlak verince Survivor hayranları da bu gelişmeler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Gönüllüler takımında sevilen isimlerden Dora'nın oyun alanında yemeklerin yanında beklemesi ve nefsine hakim olamaması yeni bir kriz yarattı. Acun Ilıcalı bu konuda tavrını net bir şekilde açıkladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık

Survivor yarışmasında gizli bir şekilde yemek temin ederken yakalana Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda Şeker, Batuhan ve Hanzade şok geçmemişken benzer bir gelişme daha yaşandı. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen bu olayda Dora yakayı ele verdi. Gizlice yemek yerken yakalanan Dora, suçunu kabul etti.

Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık

Acun Ilıcalı bu krizde devreye girerek gerekli açıklamaları yaptı. Daha önce ünlüler takımındakilere diskalifiye kararı vermediği için Dora'nın buna güvenerek gizlice yemek yediği öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık

Herkesten gizli bir şekilde yemek temin ederken Survivor yarışmasının set çalışanları tarafından basılan Dora neye uğradığını şaşırdı. Skandal patlak verince suçunu kabul eden Dora, oyunlar sırasında bazen beklemeleri gerektiğini söyledi.