Acun Ilıcalı'nın tepesini attırdı Survivor yarışmacısı kendi kuyusunu kendi kazdı! Acun Ilıcalı Dora'yı fena patlattı ortalık karışık

Survivor'da kazan fena kaynıyor... Şu sıralar Survivor ile çok konuşulan TV 8 ve Acun Ilıcalı bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Haftanın 5 günü ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor nefes kesen mücadeleyi sergilemeye devam ediyor. Gönüllüler eleme adayı Uğurtan Dora, bizim tanıdığımız haliyle Dora için sular ısınıyor. Sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Survivor Dora'nın yarışmadaki akıbeti merak edilirken geçmişine ait bu gerçekler görenleri şaşkına çevirdi.

19.04.2021 10:13 - Son Güncelleme: 19.04.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





