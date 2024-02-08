Müge Anlı'da aranıyordu bulundu! Kocasının söyledikleri dehşete düşürdü: Kayınbiraderimi vurdum

4 Ocak Perşembe günü Adana'dan kaybolan Ümmihan Yıldırım'ın annesi Gülseren Hanım, kızını bulmak üzere soluğu Müge Anlı'da aldı. Gülseren Hanım'ın iddiaları şüphe oklarını damadının üzerine çevirirken, Ümmühan'dan iyi haber geldi. Müge Anlı canlı yayında Ümmühan'ın bulunduğunu ve kendi isteği ile evden kaçtığını belirtti. Hakkında söylenenlere yanıt vermek üzere stüdyoya elen Ümmühan Hanım'ın eşi Ramazan'ın tavrı ve hareketleri ise şaşkınlık yarattı. 36 gündür eşinin içtiği son kahvesini saklayan Ramazan'ın kayınbiraderini öldürdüğü ortaya çıkarken, kayınvalidesinin de 50 bin TL'sini yaktığı iddia edildi. İşte akıllara durgunluk veren olay…