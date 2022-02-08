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Haberler Televizyon Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan'ın amcası konuştu: "Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu"

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan'ın amcası konuştu: "Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu"

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan'ın amcası Müge Anlı canlı yayınında konuştu, ardından Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert ihbar hattına telefon yağdı. Müge Anlı'nın programına çıkan İsmail Çırakkoca 2 çocuğuna büyü yapıldığına inandığı için malını mülkünü satıp üfürükçülere verdi. 10 yılı aşkın süreçte Gönül Taşan'a büyü bozdursun diye tüm mal varlığını heba eden Çırakkoca, eşi evi terkedip Taşan'ın oturduğu binaya taşınınca ilk şoku yaşadı. Ardından yaşlı adamın oğluve evli olan kızı da Gönül'ün yanına yerleşti. Ekranda günlerdir adı geçen 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan hakkındaki iddialara yanıt verirken, amcasından gelen sözler milyonları şoke etti.

08.02.2022 13:03 - Son Güncelleme: 08.02.2022 13:20
Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! ’Gönül Hoca’ lakaplı Gönül Taşan’ın amcası konuştu: Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu

MÜGE ANLI WHATSAPP İHBAR HATTI KİLİTLENDİ!

'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan'ın amcası Müge Anlı canlı yayınında konuştu, ardından Atv ekranlarına ihbar üstüne ihbar yağdı.

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Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! ’Gönül Hoca’ lakaplı Gönül Taşan’ın amcası konuştu: Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu

Müge Anlı son bölümde ATV canlı yayınına günlerdir hakkında ihbar yağan Gönül Taşan çıktı. Kısmet açma, yuva kurma, kara bulutları dağıtma gibi bahanelerle dini istismar ederek sayısız insanı dolandırdığı ileri sürülen Gönül Taşan'ın amcası canlı yayında, "Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu" sözleri ile şoke etti.

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! ’Gönül Hoca’ lakaplı Gönül Taşan’ın amcası konuştu: Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu

Ardından Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kişiler de aynı doğrultuda hikayeler anlatarak kandırıldıklarını dile getirdiler.

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! ’Gönül Hoca’ lakaplı Gönül Taşan’ın amcası konuştu: Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu

İddiaları kabul etmeyen Gönül Taşan, verdiği tepkilerin ardından herkesi şaşkına çevirdi. Peki bu kadar insan yala mı söylüyor? İşte Müge Anlı'daki 'büyücü' olarak geçen Gönül Taşan hakkında ortaya atılan iddialar...

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! ’Gönül Hoca’ lakaplı Gönül Taşan’ın amcası konuştu: Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu

'YENGESİNİ BÜYÜYLE DELİRTİP İNTİHAR ETTİRDİ'

WhatsApp fotoğraflarında başı kapalı bir fotoğrafı olan Gönül Taşan, canlı yayına çıktığında son haliyle şaşırttı. Gönül Taşan büyüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve 2 çocuğunu almakla suçlanıyordu. Hurişan - Mustafa Tunç çifti ise büyüyle 3 çocuğunu Gönül Taşan'ın ele geçirdiğini öne sürüyordu. 2 ailenin çocuklarını oturduğu binada toplayan Gönül Taşan büyük merak konusuydu.

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