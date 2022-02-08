Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan'ın amcası konuştu: "Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu"

Müge Anlı son bölümde ATV canlı yayınına günlerdir hakkında ihbar yağan Gönül Taşan çıktı. Kısmet açma, yuva kurma, kara bulutları dağıtma gibi bahanelerle dini istismar ederek sayısız insanı dolandırdığı ileri sürülen Gönül Taşan'ın amcası canlı yayında, "Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu" sözleri ile şoke etti.