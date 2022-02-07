Müge Anlı’daki ’Gönül Hoca’ lakaplı Gönül Taşan için akılalmaz iddia! Canlı yayına ihbar yağdı: ’Yengesini büyüyle delirtip intihar ettirdi’

Müge Anlı son bölümde ATV canlı yayınına günlerdir hakkında ihbar yağan Gönül Taşan çıktı. Whatsaap fotoğraflarında başı kapalı bir fotoğrafı olan Gönül Taşan, canlı yayına çıktığında son haliyle şaşırttı. Gönül Taşan büyüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve 2 çocuğunu almakla suçlanıyordu. Hurişan - Mustafa Tunç çifti ise büyüyle 3 çocuğunu Gönül Taşan'ın ele geçirdiğini öne sürüyordu. 2 ailenin çocuklarını oturduğu binada toplayan Gönül Taşan büyük merak konusuydu.