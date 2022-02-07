Müge Anlı'daki 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan için akılalmaz iddia! Canlı yayına ihbar yağdı: 'Yengesini büyüyle delirtip intihar ettirdi'
Müge Anlı'daki 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan için akılalmaz iddia! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan, cinayetleri çözüme kavuşturan ve mağdurların dertlerine derman olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınına, günlerdir adı geçen 'Gönül Hoca' lakaplı şahıs katıldı. Hakkındaki iddialara yanıt veren Gönül Taşan'la ilgili Müge Anlı canlı yayınına ihbar yağdı. 2 ailenin çocuklarını evden kaçırtıp kendi binasında toplayan Gönül için yayına bağlananlar inanılmaz şeyler anlattı. Gönül Taşan büyüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve 2 çocuğunu almakla suçlanıyordu. Hurişan - Mustafa Tunç çifti ise büyüyle 3 çocuğunu Gönül Taşan'ın ele geçirdiğini öne sürdü. İşte detaylar...
Müge Anlı son bölümde ATV canlı yayınına günlerdir hakkında ihbar yağan Gönül Taşan çıktı. Whatsaap fotoğraflarında başı kapalı bir fotoğrafı olan Gönül Taşan, canlı yayına çıktığında son haliyle şaşırttı. Gönül Taşan büyüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve 2 çocuğunu almakla suçlanıyordu. Hurişan - Mustafa Tunç çifti ise büyüyle 3 çocuğunu Gönül Taşan'ın ele geçirdiğini öne sürüyordu. 2 ailenin çocuklarını oturduğu binada toplayan Gönül Taşan büyük merak konusuydu.
MÜGE ANLI'DA HAYRETE DÜŞÜREN OLAY
Gönül Taşan pazartesi günü ATV canlı yayına çıkınca akılalmaz iddialara yenileri eklendi. Hayvan bağırsağından büyü, eve ölü toprağı sermek, büyüyle aileleri bölmek dahil ne ararsanız vardı. Canlı yayına bağlananların iddiaları da olay... İşte canlı yayına taşınan Gönül Taşan vakası...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına geçen hafta çıkan İsmail Çırakkoca iddiaları ile ağızları bıraktı. 2 çocuğuna büyü yapıldığına inanan İsmail Çırakkoca, malını mülkünü satıp üfürükçülere yedirmişti. 10 yıldan uzun süren süreçte iddiasına göre eşi Hürü Çırakkoca'nın yeğeni olan Gönül Taşan'a büyü bozdursun diye oluk oluk para akıtmıştı.