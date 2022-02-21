Müge Anlı’da aranan Muhammet Bahçeci için Elazığ’da sıcak saatler! 13 kişi gözaltına alındı Müge Anlı'ya katılan o isim de aralarında
Müge Anlı'da aranan Muhammet Bahçeci için Elazığ'da sıcak saatler! Şafak operasyonu ile 13 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili gözaltındaki bir isim de Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmıştı... 9 Ekim 2021'de Elazığ'dan şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Muhammet Bahçeci'den o günden bu yana haber alınamıyordu. Boşanmak üzere olduğu eşinin köyünde kayıplara karışan muhtarla ilgili düğmeye basıldı, şafak operasyonu ile 13 şüpheli gözaltına alındı. Müge Anlı detayları son dakika bilgisi olarak 21 Şubat 2022 Pazartesi günü Atv canlı yayınında aktardı...
21.02.2022 12:45 - Son Güncelleme: 21.02.2022 12:55
Müge Anlı'da aranan Muhammet Bahçeci için Elazığ'da sıcak saatler! 13 kişi gözaltına alındı, Müge Anlı'ya katılan o isim de aralarında...
Kayıp muhtar için Elazığ'da hareketli dakikalar! Muhtar Muhammet Bahçeci'nin kaybında sıcak gelişme yaşandı…
Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, 18 Ekim gecesi çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Genefik köyüne arkadaşıyla birlikte geldi.
Kendisinden haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenince olayı emniyet ekiplerine bildirmesinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titizlikle yürütülen aramalara rağmen herhangi bir ize rastlamadı.