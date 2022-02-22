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Müge Anlı son dakika: Muhammet Bahçeci'nin cesedi tanınmaz halde! Elazığ'daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı

Müge Anlı son dakika bilgisini aktardı, 4 ay önce sırra kadem basan Elazığlı muhtar Muhammet Bahçeci'nin cesedi tanınmaz halde bulundu. Elazığ'daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı. 13 şüpheli için şafak operasyonu gerçekleştirilmişti, bugün Müge Anlı canlı yayınında Muhammet Bahçeci'nin bulunduğu bilgisi aktardıldı. Bir kişinin serbest bırakıldığı 12 kişinin gözaltı süresi ise devam ediyor... İşte Müge Anlı'da ortaya çıkan kan donduran detaylar!

22.02.2022 10:25 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:49
Müge Anlı son dakika: Muhammet Bahçeci’nin cesedi tanınmaz halde! Elazığ’daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı

Müge Anlı'da son dakika: Muhammet Bahçeci'nin cesedi tanınmaz halde bulundu. Elazığ'daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı son dakika: Muhammet Bahçeci’nin cesedi tanınmaz halde! Elazığ’daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı

Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı son dakika: Muhammet Bahçeci’nin cesedi tanınmaz halde! Elazığ’daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı

Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci'nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsiye gönderildi.

Müge Anlı son dakika: Muhammet Bahçeci’nin cesedi tanınmaz halde! Elazığ’daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı

KAYINPEDERİNİN ARSASINA YAKIN BULUNDU!

4 ay sonra toprağa gömülü halde bulunan Elazığlı muhtar Muhammet Bahçeci'nin cesedinin çıkarıldığı yerde kayınpederinin arsası olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı son dakika: Muhammet Bahçeci’nin cesedi tanınmaz halde! Elazığ’daki sorgunun 2. gününde kan donduran gerçekler ortaya çıktı

NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da aranan Muhammet Bahçeci için Elazığ'da sıcak saatler! 13 kişi gözaltına alındı, Müge Anlı'ya katılan o isim de aralarında...

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