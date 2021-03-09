Kurtlar Vadisi'nin Tuncay ve Abidin'ini 16 yıl sonra yan yana görenler tanıyamadı! Yıllar ne çok şey değiştirmiş meğerse...
2003-2005 yılları arasında milyonların heyecanla izlediği Kurtlar Vadisi onlarca efsane karakter yarattı. Bu karakterler arasında Tuncay ve Abidin de yer alıyor. "Bulamama lüksümüz yoktur ağabey" repliğiyle hafızalara kazınan Abidin karakteriyle Abidin Yerebakan ve ilk olarak gümrük işleriyle ilgilenen ardından da konsey üyesi olan Tuncay Kantarcı dizinin en efsane isimleri arasında yer alıyordu. Özellikle Abidin'in olumsuz bir durum karşısında verdiği "Lüksümüz yoktur" replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyordu. İki efsane isim yıllar sonra bir araya geldi ve paylaşılan kare Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yüzünde tebessüm oluşturdu.
09.03.2021 06:33
- Son Güncelleme: 09.03.2021 06:33
Tuncay ve Abidin karakterleri şüphesiz Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz isimleri. Tuncay Kantarcı ve Abidin karakterleri Kurtlar Vadisi'nin unutulmazları arasında yer alırken hala adından da hala söz ettiriyor. Dizide ikilinin replikleri hala Kurtlar Vadisi izleyicileri tarafından gülerek hatırlanıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonlarında konsey üyesi olarak karşımıza çıkan ve konseyin dağılmasıyla beraber Polat Alemdar'ın önemli adamlarından birisi olan Tuncay karakteri Vadi'de ölmeyen yegane karakterler arasında yer alarak hafızalarımıza kazındı. Hala gülerek hatırlanan repliklerin iki efsane ismi Abidin Yerebakan ve Osman Wöber bir araya geldi.