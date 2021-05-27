Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! Sezon finali öncesi konuk oyuncu heyecanı sardı! Kendine hayran bırakacak…

Gündemde dizi kadrolarına eklenen isimler merak edilerek araştırılıyor. Gönül Dağı'na sürpriz oyuncu haberi herkesi heyecanlandırdı, başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakacak olan isim bir süredir ekranlarda yoktu. Gönül Dağı dizisi sezon finali yaparak bir süre ekranlara ara verecek. Sezon final öncesi bölümle ilgili haberler de gelmeye başladı. Özel bir bölüm olacak ve izleyicileri şimdiden konuk oyuncu heyecanı sardı. İşte Gönül Dağı'nda yer alacak oyuncu hakkında merak edilen tüm bilgiler…