Gönül Dağı’na sürpriz oyuncu! Sezon finali öncesi konuk oyuncu heyecanı sardı! Kendine hayran bırakacak…
Gündemde dizi kadrolarına eklenen isimler merak edilerek araştırılıyor. Gönül Dağı'na sürpriz oyuncu haberi herkesi heyecanlandırdı, başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakacak olan isim bir süredir ekranlarda yoktu. Gönül Dağı dizisi sezon finali yaparak bir süre ekranlara ara verecek. Sezon final öncesi bölümle ilgili haberler de gelmeye başladı. Özel bir bölüm olacak ve izleyicileri şimdiden konuk oyuncu heyecanı sardı. İşte Gönül Dağı'nda yer alacak oyuncu hakkında merak edilen tüm bilgiler…
Gündemde dizi kadrolarına eklenen isimler merak edilerek araştırılıyor. Gönül Dağı'na sürpriz oyuncu haberi herkesi heyecanlandırdı, başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakacak olan isim bir süredir ekranlarda yoktu. Gönül Dağı dizisi sezon finali yaparak bir süre ekranlara ara verecek. Sezon final öncesi bölümle ilgili haberler de gelmeye başladı. Özel bir bölüm olacak ve izleyicileri şimdiden konuk oyuncu heyecanı sardı. İşte Gönül Dağı'nda yer alacak oyuncu hakkında merak edilen tüm bilgiler…
Gönül Dağı'na sürpriz oyuncu haberi gündemde büyük yankı uyandırdı ve hemen kim olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça ilgi gören, severek izlenen Gönül Dağı dizisi TRT 1'de Cumartesi akşamları yayınlanıyor. Sezon finali için geri sayımın başladığı dizi de sezon finali bölümünde sürpriz bir oyuncuya yer verildi ve izleyicileri keyiflendirecek. İşte Gönül Dağı'nda yer alacak o isim…
GÖNÜL DAĞI'NDA ZERRİN SÜMER SÜRPRİZİ!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Köprü Film'in TRT için çektiği Gönül Dağı dizisi bu hafta sezon finali yapıyor. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizi kurban bayramına özel bir bölüm çekecek. Eskişehir'de çekilen dizinin bayram özel bölümüne usta oyuncu Zerrin Sümer de konuk olacak.