Vav TV İzle

Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun'dan beklenmeyen çıkış

Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı başlıyor! Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle Atv ekranında olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte efsane dizide bu hafta yaşanacaklar...

27.05.2021 12:48 - Son Güncelleme: 27.05.2021 13:09
Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor

CENGİZ HAN'IN AJANLARI BAŞKENTTE!

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakılıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı büyül ilgi gördü. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler yaşancağı merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor

HARZEMŞAH SARAYI'NDA İKTİDAR SAVAŞI

Prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak.

Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak.

Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder.

Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir.