Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun'dan beklenmeyen çıkış

Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı başlıyor! Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle Atv ekranında olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte efsane dizide bu hafta yaşanacaklar...

27.05.2021 12:48 - Son Güncelleme: 27.05.2021 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





