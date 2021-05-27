Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun'dan beklenmeyen çıkış
Cengiz Han'ın ajanları başkentte! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda kalıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı başlıyor! Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle Atv ekranında olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte efsane dizide bu hafta yaşanacaklar...
CENGİZ HAN'IN AJANLARI BAŞKENTTE!
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Türkan Hatun hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakılıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı büyül ilgi gördü. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler yaşancağı merak ediliyor.