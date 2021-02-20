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‘Kardeşlerim’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Bu hikaye çok yürek yakacak

Yıllardır pek çok efsane diziyi izleyiciyle buluşturan, kültleşmiş pek çok dizinin ev sahibi atv bir yeni bir ekran klasiğini daha ekranlara getiriyor. Sıcacık hikayesi, güçlü anlatımı ile kalplere dokunacak olan, birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesi anlatılıyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi için geri sayım sürerken, dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı ve Ahu Yağtu gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim oyuncuları kimler? Kardeşlerim dizisi ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

20.02.2021 12:29 - Son Güncelleme: 20.02.2021 12:33
‘Kardeşlerim’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Bu hikaye çok yürek yakacak

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: Kardeşlerim! Anne ve babalarıyla mutlu ve huzurlu bir hayat süren dört kardeş; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in hayatı bir anda değişecek. Aldıkları acı haberle kimsesiz ve boynu bükük kalan kardeşler, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verecek.

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‘Kardeşlerim’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Bu hikaye çok yürek yakacak

CELİL NALÇAKAN (AKİF ATAKUL)

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

‘Kardeşlerim’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Bu hikaye çok yürek yakacak

AHU YAĞTU (SUZAN MANYASLI)

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

‘Kardeşlerim’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Bu hikaye çok yürek yakacak

CÜNEYT METE (ORHAN EREN)

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

‘Kardeşlerim’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Bu hikaye çok yürek yakacak

FADİK SEVİN ATASOY (ŞENGÜL EREN)

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, fırsatlardan istifade eden bir kadın.