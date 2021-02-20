‘Kardeşlerim’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Bu hikaye çok yürek yakacak
Yıllardır pek çok efsane diziyi izleyiciyle buluşturan, kültleşmiş pek çok dizinin ev sahibi atv bir yeni bir ekran klasiğini daha ekranlara getiriyor. Sıcacık hikayesi, güçlü anlatımı ile kalplere dokunacak olan, birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesi anlatılıyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi için geri sayım sürerken, dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı ve Ahu Yağtu gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim oyuncuları kimler? Kardeşlerim dizisi ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik...
20.02.2021 12:29
- Son Güncelleme: 20.02.2021 12:33
ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: Kardeşlerim! Anne ve babalarıyla mutlu ve huzurlu bir hayat süren dört kardeş; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in hayatı bir anda değişecek. Aldıkları acı haberle kimsesiz ve boynu bükük kalan kardeşler, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verecek.