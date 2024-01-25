SON DAKİKA | Müge Anlı'da Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etmişti! Zeynel'in eşinin her şeyden haberi varmış! Ailesini hamile yalanı ile kandırmış! Başka ceset var mı?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlandı. 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisinin eşinin ifadelerinin ardından aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında kadın cesedi daha bulundu. Cesedin Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep'e ait olduğu öğrenildi. Zeynel'in baldızını öldürdüğünü eşinin de bildiği ortaya çıktı. Zeynel'in eşi İlknur'un kız kardeşi hakkında ailesine söylediği yalan ise ağızları açık bıraktı. Bölgede başka cesetler de var mı? Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel, sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.
İkinci cesedin Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep'e ait olduğu tespit edildi.
Müge Anlı olaya ilişkin son dakika gelişmesini canlı yayında duyurdu.
EŞİ DE İŞİN İÇİNDE
Kaçmaya çalışan Zeynel Boyacı, Ali'yi döverek öldürdüğünü itiraf etti. Müge Anlı, Zeynel'in eşi İlknur'un Müge Anlı stüdyolarından alındığını ifade ederek şunları söyledi:
Bu karı kocanın yanında Zeynep Ece Aksay da yaşıyormuş Zeynel'in baldızı Ağustos ayında ortalıktan kaybolmuş. Ablası, yakınlarına kardeşim beni aradı. Hamileyim, hamile olduğum için beni aramayın demiş. Herkes buna inanmış. İlknur'a inanıyorlar. İlknur buradan giderken kız kardeşimi Zeynel öldürdü demiş. Karı koca cinayeti örtbas etmeye çalışmış.