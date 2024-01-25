SON DAKİKA | Müge Anlı'da Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etmişti! Zeynel'in eşinin her şeyden haberi varmış! Ailesini hamile yalanı ile kandırmış! Başka ceset var mı?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlandı. 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisinin eşinin ifadelerinin ardından aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında kadın cesedi daha bulundu. Cesedin Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep'e ait olduğu öğrenildi. Zeynel'in baldızını öldürdüğünü eşinin de bildiği ortaya çıktı. Zeynel'in eşi İlknur'un kız kardeşi hakkında ailesine söylediği yalan ise ağızları açık bıraktı. Bölgede başka cesetler de var mı? Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu.