Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Eşi Seher'in rahatlığı şoke etti "Kocam 73 gündür kayıp ama ben rahatım"

Suçlu mu mağdur mu? Müge Anlı'da aranmaya başlanan Hasan Çelik öldürül mü yoksa kaçtı mı? Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, Müge Anlı'ya başvurarak "Yengem bize aramayın, yoksa sizi mermi manyağı yaparım" dedi. Bunun üzerine canlı yayına Çelik'in eşi Seher Çelik de katıldı. Ancak Seher Çelik'in rahat tavırları gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...