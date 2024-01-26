Müge Anlı'da aranan Hasan Çelik öldürüldü mü? Eşi Seher'in rahatlığı şoke etti "Kocam 73 gündür kayıp ama ben rahatım"

Suçlu mu mağdur mu? Müge Anlı'da aranmaya başlanan Hasan Çelik öldürül mü yoksa kaçtı mı? Ankara'da yaşayan Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte kayboldu. Çelik'in kaybı sonrası kardeşi Veysel Çelik, Müge Anlı'ya başvurarak "Yengem bize aramayın, yoksa sizi mermi manyağı yaparım" dedi. Bunun üzerine canlı yayına Çelik'in eşi Seher Çelik de katıldı. Ancak Seher Çelik'in rahat tavırları gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...
34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Seher Çelik, uzun zamandır kocasından haber alamamasına rağmen Hasan Hüseyin Çelik'in yaşadığından emindi. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı İle Tatlı Sert yayınında araştırılan çetrefilli konuda neler yaşandı? İşte detaylar...
Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi.
Veysel Çelik, eşi Esma Çelik ile birlikte 73 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı. Canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulunan Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı.