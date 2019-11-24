Günlük burç yorumları – 24 Kasım 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Kasım Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi yönlendirme konusunda başkalarınızdan fikir almalısınız. Bu, özellikle güvendiğiniz kişiler olmalıdır. Duygusallığınız size önemli sorunlar yaratabilir.
BOĞA:
Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün önemli konular yerine duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size olan güvenleri hak etmek için daha çok çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Unuttuğunuz konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla yaşantınıza bir hareketlilik gelecek.
İKİZLER:
Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir.
YENGEÇ:
Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor.. Çevre ilişkilerine kapalı ve eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız..
ASLAN:
Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor Başlatacağınız çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz. Bugün, sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla bir araya gelerek, duygusal alış veriş içinde olacaksınız. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz.