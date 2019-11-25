Müge Anlı'da son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 25 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Avcı'nın katili araştırılırken ortaya çıkan gerçeklerle herkes şoke oldu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte 25 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi: Seni kameraya çektim benimle de...25.11.2019 14:32
- Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi: Seni kameraya çektim benimle de...
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