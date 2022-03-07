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Haberler Televizyon Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: "Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!"

Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: "Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!"

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Destan'ın 14. yeni bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ve Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vuracak.

07.03.2022 12:55 - Son Güncelleme: 07.03.2022 12:55
Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK OYUN!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

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Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

DESTAN 14.BÖLÜM

Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar.

Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur.

Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder.

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