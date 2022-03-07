Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun: "Alpagu Han, Batuga ve Akkız’a rehin düşer!"
Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on dördüncü bölümüyle nefes kesecek. Destan'ın 14. yeni bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ve Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vuracak.
ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK OYUN!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…
DESTAN 14.BÖLÜM
Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar.
Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder.