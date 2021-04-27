Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evli sevgilisini aramaya canlı yayına çıkınca olanlar oldu! İki kadın birbirine girdi!
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evli sevgilisini aramaya canlı yayına çıkınca olanlar oldu! Nikahlı eşle kayıp sevgilisini arayan Şükran Çelik, telefon bağlantısında birbirlerine girdiler! Evlilik dışı ilişki yaşadığı iki çocuğunun babası 44 yaşındaki Reşit Baş'ı aramak için Müge Anlı'nın bugünkü programına katılan Şükran Çelik sözleriyle tepki çekerken kayıp Reşit Baş'ın nikahlı karısı Hatun Baş, eşinin yerini bildiğini söyledi. İki kadın canlı yayında birbirine girdi.
İKİ KADIN BİRBİRİNE GİRDİ!
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evli sevgilisini aramaya canlı yayına çıkınca olanlar oldu! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
RESMİ NİKAHLI EŞİ VE OĞLUNDAN ŞÜPHE DUYUYOR
İddiaların odağındaki bir diğer isim Hatun Baş, canlı yayına bağlandı. 20 yıldan beri eşiyle mutlu olduğunu ifade eden Baş'ın nerede olduğunu bildiğini söyledi. Müge Anlı da Reşit Başın kaybından şüphe duyduğunu belirtti. Şükran Çelik'in "Reşit Baş'ın önce çocuğunu benim diyerek kabul etmediğini" söylemesi üzerine Müge Anlı, "hayatını mahvettiğinin farkında değilsin." sözleriyle tepki gösterdi.
Şükran Çelik 17 yaşındayken Reşit Baş ile tanışıp çocuk sahibi oldu. Çift ayrıldıktan sonra Şükran Çelik bir evlilik yaptı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Şu an 34 yaşında olan Şükran Çelik, 10 yıl ardından Reşit Baş ile yeniden bir araya geldi. Çiftin bir araya geldiği Reşit Baş'ın ailesi tarafından da fark edildi.