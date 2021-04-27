Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evli sevgilisini aramaya canlı yayına çıkınca olanlar oldu! İki kadın birbirine girdi!

Şükran Çelik 17 yaşındayken Reşit Baş ile tanışıp çocuk sahibi oldu. Çift ayrıldıktan sonra Şükran Çelik bir evlilik yaptı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Şu an 34 yaşında olan Şükran Çelik, 10 yıl ardından Reşit Baş ile yeniden bir araya geldi. Çiftin bir araya geldiği Reşit Baş'ın ailesi tarafından da fark edildi.