Esra Erol'da Ayşe'den büyük itiraf! Adliye önünde ortalık karıştı! Türkiye'nin konuştuğu Muzaffer şimdi de zinaya bağlı...

Esra Erol'da Ayşe'den büyük itiraf! Adliye önünde ortalık karıştı! Türkiye'nin konuştuğu Muzaffer şimdi de zinaya bağlı boşanma davası açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin konuştuğu Muzaffer Bey, eşi Ayşe'nin, Adem isimli bir adama kaçtığını söylemişti. Dünkü canlı yayında taraflar bir araya geldi. Adem, boşanmak istediğini söylerken Ayşe'den gelen itirafla ortalık karıştı. Hakim karşısında boşanmak istemediğini ifade eden Ayşe Hanım'ın bu hamlesi üzerine anlaşmalı boşanma sağlanamadı.

27.04.2021 13:17 - Son Güncelleme: 27.04.2021 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





