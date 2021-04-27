Esra Erol'da Ayşe'den büyük itiraf! Adliye önünde ortalık karıştı! Türkiye'nin konuştuğu Muzaffer şimdi de zinaya bağlı...
Esra Erol'da Ayşe'den büyük itiraf! Adliye önünde ortalık karıştı! Türkiye'nin konuştuğu Muzaffer şimdi de zinaya bağlı boşanma davası açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin konuştuğu Muzaffer Bey, eşi Ayşe'nin, Adem isimli bir adama kaçtığını söylemişti. Dünkü canlı yayında taraflar bir araya geldi. Adem, boşanmak istediğini söylerken Ayşe'den gelen itirafla ortalık karıştı. Hakim karşısında boşanmak istemediğini ifade eden Ayşe Hanım'ın bu hamlesi üzerine anlaşmalı boşanma sağlanamadı.
27.04.2021 13:17
- Son Güncelleme: 27.04.2021 13:24
Esra Erol'da Ayşe'den büyük itiraf! Adliye önünde ortalık karıştı! Türkiye'nin konuştuğu Muzaffer şimdi de zinaya bağlı boşanma davası açmaya hazırlanıyor.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Erol'da programında şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Ayşe Hanım, eşi Muzaffer'i terk edip Adem isimli kişiye kaçmıştı. Mağdur koca da Esra Erol'da katılıp, başından geçenleri anlattı.
Esra Erol'un olaya el atmasıyla evden kaçan Ayşe Hanım'a ulaşıldı. Ayşe Hanım, eşinin kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. Muzaffer Bey ise bu iddiaları yalandı.
MUZAFFER BEY'İ YIKAN DNA SONUCU!
Canlı yayında çiftin 3 yaşındaki çocukları için yapılan DNA testinin sonucu da açıklandı. Çocuğun Muzaffer Bey'den olmadığı ortaya çıktı. Bu haber mağdur adamı yıktı.