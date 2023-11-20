Müge Anlı'da ağızları açık bırakacak olay! Eski eşi ile çıkıp sevgilisini aramıştı! Dedikleri ile Müge Anlı'yı çıldırttı: O başka bir erkeğe gittikçe senin aşkın mı depreşiyor?

1 Müge Anlı ile Tatlı Sert geçtiğimiz cuma günü ilginç bir olay yaşandı. Mehmet Ali Bey, sevgilisi Sunay Zeybek'i bulmak amacıyla eski eşi Zeynep Hanım ile canlı yayına çıktı. Sunay Zeybek'in bulunmasını isteyen eski eş Zeynep Hanım'ın sözleri ise hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri şaşırttı. KADERDEN KAÇAMAZSIN Mehmet Ali Görel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sunay Hanım üniversite öğrencisiyken kavgaya karışmış. Ona benim bu olayı çözebileceğim söylenmiş. O, beni aradı. 'Bana yardımcı ol' dedi. Benden 'Evliyim, ailem duymasın bu olayı çözü ver' diyerek yardım istedi. Olayı çözü verdik. Ondan sonra bizim olay başladı. Ben çok kaçtım. O evli, ben evli. Bu iş yürümez diye. O, 'Ben boşanacağım, beni kurtar' dedi. 'Yapacak bir şeyim yok ki! Ben evliyim. 4 genç kızım var. olamaz' dedim. Kaçtıkça o geldi. Kader bizi yönlendirdi. Kaçamadık. Bende de ilgi başladı. İlk önce o boşandı. 3 yıl önce de ben boşandım. Biz 15 yıldır birlikteyiz ama aramızda resmi nikah yok. 2 tane çocuğumuzun olması nedeniyle biz bir nikay kıyacaktık, öyle kaldı. 2 Kasım Perşembe günü evden kayboldu. Çocukların telefonu ile bizim telefonları komple engellemiş. Kendi ailesini dahi engellemiş. Hiçbir haber alamadık bugüne kadar."

2 Mehmet Ali Bey, Sunay Hanım'ın Ağustos ayı itibarıyla 2-3 ay babasının evinde kaldığını belirtti ve "Ne olduysa o zaman oldu. Bizden soğudu!" ifadesini kullandı. ESKİ EŞTEN ŞOKE EDEN TALEP

Mehmet Ali Görel yaptığı açıklamada "Ne yapmaya çalışıyor anlamadım? Hiçbir sorunumuz yoktu. Çok büyük bir sevgimiz vardı. Biz bir aileyiz yuva kurduk. Biz onunla çok güzel günler yaşadık. Aynı güzel günlerin çok daha fazlasını istiyorum şimdi. Onu kaybetmek istemedim. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum, bulunmasını istiyorum. Çok yorgun ve bitkin durumdayım." dedi. KENDİNİ KAPTIRMADAN KURTARALIM Sunay Zeybek'in bulunmasını isteyen sadece Mehmet Ali Bey değildi. Mehmet Ali Görel'in eski eşi Zeynep Hanım da kendisine büyük acılar yaşatıp yuvasının dağılmasına yol açmasına karşın Sunay Zeybek'in bulunmasını istedi. Zeynep Hanım olaya ilişkin şunları söyledi: Mehmet Ali Bey benim eski eşim. Sunay'la tanıştıklarında biz 15 yıllık evliydik. 4 çocuğumuz vardı. Ben boşanmayı çok istedim ama boşanmadı. Bu kadın bana çok hakaret etti. Benim yuvamı dağıttı. 4 çocuğumu mağdur bıraktı. Bu kadın insanlarda bağımlılık mı yapıyor? Artık ne yapıyor bilmiyorum. Bu kadından kurtulmak çok zor bir şey. Şayet başka birine gittiyse.Sunay Zeybek'e kendini kaptırmadan kurtaralım. Gerçekten başka kadınlar üzülüp, başka çocuklar ağlamasın, babasının yolunu gözlemesin. Sunay bulunsun. Onlar ister anlaşsın, ister anlaşmasın. O beni ilgilendirmez. Ben sadece Mehmet Ali Bey'le durumu kötü olduğu için ona yardım amaçlı geldim."