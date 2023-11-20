Kayıp Fevzi Çalışkan'a ne oldu? Esra Erol'da görülmemiş vahşet: "Varil içinde yakıp gömdük"

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Her bölümü büyük yankı uyandıran program bugün izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. 21 Eylül 2022 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan 30 yaşındaki zihinsel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasında yeni detaylar kan dondurdu. Yayına bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadının 'Fevzi Çalışkan'ı varile koyup yaktıklarını ve gömdükleri' ihbarıyla işler farklı bir boyuta evrildi. Esra Erol ekibi Fevzi Çalışkan'ın sinyalinin en son alındığı o noktayı işte böyle aktardı...
ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her zaman olduğu gibi yeni haftada da izleyicileri ekran başına kilitledi.
Programa katılan anne Arife Çalışkan, 30 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Fevzi Çalışkan'ın 21 Eylül 2022 tarihinde Tekirdağ Kapaklı'daki evinden çıktığını ve bir daha haber alınamadığını anlatarak ünlü sunucudan yardım istedi.