Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İkinci baraj sorusuna kadar gelmişti...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmaya katılan Beril Çavuş isimli yarışmacı, sorulara verdiği cevaplarla ve enerjisiyle bugüne adeta damga vurdu. İkinci barajı da geçen yarışmacı o sorudan gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya damga vuran o anlar!