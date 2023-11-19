Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmaya katılan Beril Çavuş isimli yarışmacı, sorulara verdiği cevaplarla ve enerjisiyle bugüne adeta damga vurdu. İkinci barajı da geçen yarışmacı o sorudan gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya damga vuran o anlar!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar enerjileri ve performanslarıyla adeta güne damga vurdu.
Bugün yarışmaya katılan Beril Çavuş, enerjik halleri ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.