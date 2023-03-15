Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR;

Osman Bey, Nayman'a tuzak kuruyor

Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?

Osman Bey'in hedefi İnegöl

Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?