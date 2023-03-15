Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu
4 sezondur yayınlandığı her çarşamba günü reytingleri sallayan Kuruluş Osman dizisinin setine sürpriz ziyaret... Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı sadece Türkiye'de değil yayınlandığı her ülkede geniş bir hayran kitlesi olan Kuruluş Osman'ın, hayranlarından biri de dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil. Kuruluş Osman'ın setini Türk futbolunun yıldız ismi Mesut Özil ziyaret etti.
Atv'nin 4 yıldır en güçlü projelerinden olan Kuruluş Osman, halen çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi unvanını koruyor ve her yeni bölümü de milyonları etkiliyor.
Yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisini beğenerek izlediğini dile getiren yıldız futbolcu yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR;
Osman Bey, Nayman'a tuzak kuruyor
Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?
Osman Bey'in hedefi İnegöl
Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?