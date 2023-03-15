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Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu

4 sezondur yayınlandığı her çarşamba günü reytingleri sallayan Kuruluş Osman dizisinin setine sürpriz ziyaret... Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı sadece Türkiye'de değil yayınlandığı her ülkede geniş bir hayran kitlesi olan Kuruluş Osman'ın, hayranlarından biri de dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil. Kuruluş Osman'ın setini Türk futbolunun yıldız ismi Mesut Özil ziyaret etti.

15.03.2023 11:57 - Son Güncelleme: 15.03.2023 11:57
Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu

Atv'nin 4 yıldır en güçlü projelerinden olan Kuruluş Osman, halen çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi unvanını koruyor ve her yeni bölümü de milyonları etkiliyor.

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Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu

Dizinin setinde ise bu sefer sürpriz bir isim vardı.

Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu

Kuruluş Osman'ın setini yıldız futbolcu Mesut Özil ziyaret etti.

Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu

Yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisini beğenerek izlediğini dile getiren yıldız futbolcu yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuruluş Osman setine sürpriz ziyaret! Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setine misafir oldu

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR;

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