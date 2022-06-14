Müge Anlı, zihinsel engelli Arife Sazak'ı buldu anlattıkları ağızları açık bıraktı: "Eşinin çocuğu olmuyor diye beni..."
Müge Anlı, zihinsel engelli Arife Sazak'ı buldu anlattıkları ağızları açık bıraktı. 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Arife Sazak hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Yüzde 64 zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç kadın 13 gün önce sırra kadem bastı. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak, Müge Anlı'ya başvurarak kızının bulunmasını istedi. Yayından sonra Anlı'nın ekibiyle konuşan Arife baskı altında olduğunu söyleyerek ekibin de yardımıyla bugün canlı yayına annesinin yanına getirildi. Arife Sazak'ın anlattıkları Müge Anlı ve izleyicilerini şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar.
Müge Anlı "eşinin çocuğu olmuyor diye beni yanına almış" sözleriyle dondu kaldı! Zihinsel engelli Arife Sazak'dan Atv canlı yayınında şaşkına çeviren sözler...
36 yaşındaki 1 çocuk annesi Arife Sazak hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Yüzde 64 zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç kadın 13 gün önce sırra kadem bastı. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak, dün Müge Anlı'ya başvurarak kızının bulunmasını istedi.
Dün canlı yayına telefonla bağlanan Arife Sazak, annesi ile konuşmuş fakat sevgilisi Murat'ın baskısı altında olduğu için annesinin kendisini başka biriyle evlendirmek istediğini iddia ederek Murat'a kaçtığını söylemişti. Anne Meryem Hanım ise kızının bu iddialarını kabul etmemiş, Murat'ın kızını kandırarak paralarını aldığını iddia etmişti.
Yayından sonra Müge Anlı'nın ekibiyle konuşan Arife baskı altında olduğunu söyleyerek ekibin de yardımıyla bugün canlı yayına annesinin yanına getirildi. Mart ayından beri sevgilisin yanında kalan ve ailesinin haber alamadığı %64 zihinsel engelli olan Arife Sazak'ı yaşadıklarını anlattı
"EŞİNİ KIZ KARDEŞİ OLARAK TANIŞTIRDI!"
Murat'la bir arkadaşlık sitesinde yazışıp tanıştık. Evlilik düşündüğünü Almanya'dan geldiğini söyledi. 5 yıl sonra emekli olacağım dedi. Uzun süre yazıştık daha sonra bana benimle yaşa dedi, ben de çocuklarımı bırakıp gittim. Evine gittiğimde bana Ankara'da yaşayan bir kız kardeşim var seninle tanışmaya gelecek dedi. Daha sonra Sevim yanımıza geldi, benden gizli konuşmalarına şahit oldum, Murat da bunu fark edince bana 'Sevim benim eşim ama çocuğumuz olmuyor. Seni de ikinci eş olarak alıp bize bir çocuk vermen için yanıma aldım" dedi.