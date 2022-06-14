Müge Anlı, zihinsel engelli Arife Sazak'ı buldu anlattıkları ağızları açık bıraktı: "Eşinin çocuğu olmuyor diye beni..."

"EŞİNİ KIZ KARDEŞİ OLARAK TANIŞTIRDI!"

Murat'la bir arkadaşlık sitesinde yazışıp tanıştık. Evlilik düşündüğünü Almanya'dan geldiğini söyledi. 5 yıl sonra emekli olacağım dedi. Uzun süre yazıştık daha sonra bana benimle yaşa dedi, ben de çocuklarımı bırakıp gittim. Evine gittiğimde bana Ankara'da yaşayan bir kız kardeşim var seninle tanışmaya gelecek dedi. Daha sonra Sevim yanımıza geldi, benden gizli konuşmalarına şahit oldum, Murat da bunu fark edince bana 'Sevim benim eşim ama çocuğumuz olmuyor. Seni de ikinci eş olarak alıp bize bir çocuk vermen için yanıma aldım" dedi.