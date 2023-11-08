Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Kan donduran ifadeler: Ofise üstü başı kan içinde geldi! Güzellik merkezi detayı olay oldu

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler Derya ve Harun'a çevrilmiş durumdayken, genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, Yusuf'un tehdit mesajları aldığını dile getirdi. Öte yandan bugün canlı yayına bağlanan Harun'un yanında çalıştığını ifade eden bir kişi, kan donduran açıklamalarda bulundu. Tanık, "Derya'nın Harun ile ilişkisi vardı. Bu kişi Kurban Bayramı'nda üstü kanlı halde ofise geldi. Hal ve hareketleri değişikti" dedi. Gizli tanığın Harun'un sahibi olduğu güzellik merkezi hakkında kullandığı ifadeler ise 'İkinci Dilan Polat vakası mı?' geliyor dedirtti.İşte detaylar...
Temmuz ayından beri kayıp olan genç aşçı Yusuf Kavuk'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Yusuf'un ailesi olayn aydınlantılması için soluğu Müge Anlı'da aldı.
Ailesi, Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un Bursa'dan kaybolduğunu ifade etti. Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşulanlar da şüphe oklarının Derya ve Harun üzerinde yoğunlaşmasına sebep oldu.
Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine stüdyoya gelen aile Yusuf Kavuk'un bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti. Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise akıllarda soru işareti oluşturdu.