Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Derya ağlama krizine girdi! Canlı yayına bağlandı: Ben onları gördüm...

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler Derya ve Harun'a çevrilmiş durumdayken, genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, Yusuf'un tehdit mesajları aldığını dile getirdi. Öte yandan bugün canlı yayına bağlanan bir gizli tanık, Harun ile Yusuf'u kavga ederken gördüğünü ifade etti. İşte detaylar...
Temmuz ayından beri kayıp olan genç aşçı Yusuf Kavuk'un kaybı Müge Anlı'da aranmaya devam ediyor.
Programın bugünkü bölümünde Derya, ağlama krizi geçirdiği gerekçesi ile yayına katılmadı. Yayına bağlanan bir izleyici ise Derya hakkında şoke edici bilgileri paylaştı. İzleyici, "Derya ve Harun'u bir eğlence mekanında el ele gördüm. Harun Bey, Derya'yı tartaklıyordu" dedi.
Harun Ateş, Yusuf'u lüks bir aracın yanına bıraktığını ifade etmişti. Yayına bağlanan başka bir izleyici ise bu ifadeleri yalanladı. İzleyici, "Kiremit rengi araç Derya'nın kız kardeşi Kübra'ya ait." dedi.