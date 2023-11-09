Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Derya ağlama krizine girdi! Canlı yayına bağlandı: Ben onları gördüm...

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler Derya ve Harun'a çevrilmiş durumdayken, genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, Yusuf'un tehdit mesajları aldığını dile getirdi. Öte yandan bugün canlı yayına bağlanan bir gizli tanık, Harun ile Yusuf'u kavga ederken gördüğünü ifade etti. İşte detaylar...