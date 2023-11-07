Bedriye Kılıç'ın ölümünde yeni detaylar! Eşi Tayfur Kılıç dakikalarca boğmuştu

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyordu. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç'ın boğarak uçurumdan attı ortaya çıktı. Korkunç cinayetin tüm detaylarını anlatan Tayfur, evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım." dedi. Tayfur'un ifadesinin ardından ekipler bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatmıştı. Çalışamalar sonucunda ekipler, Bedriye Kılıç'a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları bulmuştu.Kıyafet parçaları Bedriye'yi mi ait? İşte detaylar...