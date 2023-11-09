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Esra Erol'da böylesi görülmedi! "4 ton zeytinyağımı çaldı" dedi: Canlı yayında sinir krizi geçirdi

ATV'nin ilgiyle izlenen ve reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da tüm hızıyla devam ediyor. Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta Esra Erol'da Kevser Akkoyuncular adeta programa damga vurdu. Zeytinliği olan Kevser Akkoyuncular, sevgilisi tarafından dolandırıldığını dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol Günay Tekincan ve Kevser Akkoyuncular'ı canlı yayında bir araya getirdi. 'Günay'a aşık oldum, tonlarca zeytinyağımdan' oldum diyen Kevser Akkoyun'un aşkıyla yüzleşirken sinir krizi geçirdi. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 23:02 Güncelleme 09 Kasım 2023, 23:06
Esra Erol’da böylesi görülmedi! 4 ton zeytinyağımı çaldı dedi: Canlı yayında sinir krizi geçirdi 1

ATV'nin ilgiyle izlenen Esra Erol'da bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da böylesi görülmedi! 4 ton zeytinyağımı çaldı dedi: Canlı yayında sinir krizi geçirdi 2

Her hafta farklı konu ve konuklar ağırlayan Esra Erol'un bugünkü programına Kevser Akkoyuncular katıldı.

Esra Erol’da böylesi görülmedi! 4 ton zeytinyağımı çaldı dedi: Canlı yayında sinir krizi geçirdi 3

AŞIK OLDU DOLANDIRILDI!

Kevser Akkoyuncular, bir süredir birlikte olduğu Günay Tekincan tarafından dolandırıldığını belirterek Esra Erol'a başvurdu.

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