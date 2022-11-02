Müge Anlı Yunus Köroğlu’nun mektubunu okumuştu... 174 gün sonra Müge Anlı ve anne Neriman birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

34 yaşındaki Yunus Köroğlu isimli adam bir mektup bırakıp ailesini terk etti. 174 gündür kayıp olan Köroğlu'nu aramak üzere annesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, gözü yaşlı kadının oğlunun bıraktığı mektubu canlı yayında okudu. Kayıp olan adam Bitcoin'e tüm parasını yatırdığını ve borçları olduğunu bu yüzden de ortadan kaybolduğunu yazdı.