Müge Anlı Yunus Köroğlu'nun mektubunu okumuştu... 174 gün sonra Müge Anlı ve anne Neriman birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Müge Anlı, Yunus Köroğlu'nun mektubunu okumuştu... 174 gün sonra Yunus Köroğlu bulundu, Müge Anlı ve anne Neriman birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Atv canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. "Hiçbir zaman çıkamayacağım bir borç batağına girdim. Bebeğimi kaybettim. Bitcoin belasına bulaştım. Bütün paramı kaybettim." diyen ve sırra kadem basan 24 yaşındaki Yunus Köroğlu bulundu. Müge Anlı ile iletişime geçen bir öğrenci, 34 yaşındaki adamın Edirne'de bir markette olduğunu ifade etti. İşte Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğan son dakika haberinin detayları...
Müge Anlı, kayıp Yunus Köroğlu'nun mektubunu okumuştu... 174 gün sonra Müge Anlı ve anne Neriman birbirine sarılıp gözyaşlarına boğuldu.
34 yaşındaki Yunus Köroğlu isimli adam bir mektup bırakıp ailesini terk etti. 174 gündür kayıp olan Köroğlu'nu aramak üzere annesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, gözü yaşlı kadının oğlunun bıraktığı mektubu canlı yayında okudu. Kayıp olan adam Bitcoin'e tüm parasını yatırdığını ve borçları olduğunu bu yüzden de ortadan kaybolduğunu yazdı.
BİTCOİN'DEN DEFALARCA PARA KAYBETTİ
Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu mektupta Yunus Köroğlu çok kötü bir insan olduğunu, eşine sürekli yalan söylediğini, borç batağına düştüğünü yazdı. Bitcoin'de defalarca para kaybeden Köroğlu, kaybına rağmen daha da çok yatırım yaptığını ancak onları da kaybettiğini belirtti.
İŞTE YUNUS KÖROĞLU'NUN MEKTUBUNDA YAZANLAR
"Hiçbir zaman çıkamayacağım bir borç batağına girdim. Bebeğimi kaybettim. Bitcoin belasına bulaştım. Bütün paramı kaybettim. Olmayan paramı kaybettim. Eşim Ece'ye bir sürü yalan söylemek zorunda kaldım. Ben çok kötü bir insanım. Benim hayatım koca bir yalan."