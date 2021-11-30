Müge Anlı Yeliz Kiviz'i buldu iki sevgili canlı yayında buluştu ortalık karıştı: "Her şey Yadigar Kepçe ile içtiğim o kahveyle başladı"
Müge Anlı, Yeliz Kiviz'i buldu iki sevgili canlı yayında buluştu, ortalık karıştı. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kiviz'e 8 gündür ulaşılamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Yadigar Kepçe, paraları da alıp evden kaçtığını iddia ettiği sevgilisinin bulunmasını istemişti. Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan Yeliz Kiviz, Müge Anlı canlı yayınına katıldı, yaşadıklarını bir bir anlattı. Stüdyoda sinirlerine hakim olamayan 4 çocuk annesi kadın, sevgilisinden kurtulmak istediğini ve 2.5 yıldır hem şiddet gördüğünü hem de Yadigar Bey'in paralarını yediğini ifade etti. 8 gün sonra bulunan Yeliz Kiviz, Müge Anlı'ya, "Senin sayende şu kanatlarım açıldı Allah razı olsun" diyerek dua etti.
"HER ŞEY YADİGAR KEPÇE İLE İÇTİĞİM O KAHVEYLE BAŞLADI"
Müge Anlı, Yeliz Kiviz'i buldu, iki sevgili canlı yayında buluştu, ortalık karıştı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz 8 gündür aranıyordu. Müge Anlı, Yeliz'i buldu, stüdyoya getirdi.
"Bana otobüs şoförüyüm dedi, zabıtayım dedi, bir sürü şey söyledi. Her şey o içtiğim kahveyle başladı." diyen Yeliz Kiviz, sözleriyle Müge Anlı canlı yayınına damga vurdu.
Tüm yaşananların ardından 4 çocuk annesi Yeliz'i karşısında gören Yadigar Kepçe, "Yeliz'i çok seviyorum, barışmak istiyorum" dedi.