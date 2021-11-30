Ayşe’ye büyük sürpriz! Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Her an dönebilir kocasına...
Her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kalp Yarası, 22. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Ayşe'nin tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kaldığı bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Ayşe'nin yaşadığı büyük sürpriz dikkat çekerken "Her an dönebilir kocasına..." sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası'nın 23. bölüm fragmanı...
30.11.2021 01:30
- Son Güncelleme: 30.11.2021 01:43
Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı Kalp Yarası, 22. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin merakla beklenen yen, bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı...
Peki '#GidiyorumBen' etiketi ile sosyal medyaya damga vuran Kalp Yarası 22'nci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...