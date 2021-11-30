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Ayşe’ye büyük sürpriz! Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Her an dönebilir kocasına...

Her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kalp Yarası, 22. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Ayşe'nin tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kaldığı bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Ayşe'nin yaşadığı büyük sürpriz dikkat çekerken "Her an dönebilir kocasına..." sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası'nın 23. bölüm fragmanı...

30.11.2021 01:30 - Son Güncelleme: 30.11.2021 01:43
Ayşe’ye büyük sürpriz! Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Her an dönebilir kocasına...

Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı Kalp Yarası, 22. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin merakla beklenen yen, bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı...

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Ayşe’ye büyük sürpriz! Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Her an dönebilir kocasına...

Peki '#GidiyorumBen' etiketi ile sosyal medyaya damga vuran Kalp Yarası 22'nci bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Ayşe’ye büyük sürpriz! Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Her an dönebilir kocasına...

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır.

Ayşe’ye büyük sürpriz! Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Her an dönebilir kocasına...

Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar.

Ayşe’ye büyük sürpriz! Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Her an dönebilir kocasına...

Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

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