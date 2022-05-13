Müge Anlı, Yasemin Efegil'i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: "Korkmuyorum ondan!"
Müge Anlı, Yasemin Efegil'i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. 20 yıldır sevgilisinin nikahlı eşi ile aynı apartmanda yaşadığını ifade eden Yasemin Efegil'in dramı ve "O adamdan artık korkmuyorum" sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi. Müge Anlı Yasemin ve annesine yardım elini uzattı.
13.05.2022 13:28 - Son Güncelleme: 13.05.2022 13:38
"KORKMUYORUM ONDAN!"
Müge Anlı, Yasemin Efegil'i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.