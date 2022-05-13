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Haberler Televizyon Müge Anlı, Yasemin Efegil'i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: "Korkmuyorum ondan!"

Müge Anlı, Yasemin Efegil'i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: "Korkmuyorum ondan!"

Müge Anlı, Yasemin Efegil'i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. 20 yıldır sevgilisinin nikahlı eşi ile aynı apartmanda yaşadığını ifade eden Yasemin Efegil'in dramı ve "O adamdan artık korkmuyorum" sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi. Müge Anlı Yasemin ve annesine yardım elini uzattı.

13.05.2022 13:28 - Son Güncelleme: 13.05.2022 13:38
Müge Anlı, Yasemin Efegil’i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: Korkmuyorum ondan!

"KORKMUYORUM ONDAN!"

Müge Anlı, Yasemin Efegil'i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.

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Müge Anlı, Yasemin Efegil’i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: Korkmuyorum ondan!

Müge Anlı bir anneyi daha sevindirdi.

Müge Anlı, Yasemin Efegil’i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: Korkmuyorum ondan!

44 gündür ulaşamadığı kızı Yasemin bulundu...

Müge Anlı, Yasemin Efegil’i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: Korkmuyorum ondan!

Bir çocuk annesi kadın canlı yayına bağlandı. Annesinin seslendiği Yasemin iyi olduğunu söyledi.

Müge Anlı, Yasemin Efegil’i annesi Nedime ile kavuşturdu! 44 gündür kayıptı anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı: Korkmuyorum ondan!

Programa katılan annesine sitem eden kadın, neden canlı yayına katıldığını sordu?

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