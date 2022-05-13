Müge Anlı 'arsızlıkta bir dünya markası' dedi izleyici Atv canlı yayınına kilitlendi! Ülke genelinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapmışlardı
Müge Anlı 'arsızlıkta bir dünya markası' dedi izleyici Atv canlı yayınına kilitlendi! Ülke genelinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranında isimleri geçmişti. Bugün Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. 21 kişiyi kurdukları evlilik senaryosunun ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındı. Her şey damat adayı Halil Kurt'un sahte gelinler ve onlara aracılık eden anneannesi hakkında yaptığı açıklamalarla ortaya çıkmıştı...
13.05.2022 13:01 - Son Güncelleme: 13.05.2022 13:21
Halil Kurt'un üvey annesinin de aralarında bulunduğu 20 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
"Tekrar gideceğim, tekrar gideceğim. İnsanları dolandırmaya devam edeceğim" diyen gözlatındaki kadının sözleri karşısında Müge Anlı, "Arsızlıkta bir dünya markası" dedi.