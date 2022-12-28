Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını arayan kadınların sözleriyle stüdyoda kızılca kıyamet koptu! Cinsel içerikli mesajlar atan Sinan yumruğu yedi
Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını arayan kadınların sözleriyle stüdyoda kızılca kıyamet koptu! Cinsel içerikli mesajlar atan Sinan yumruğu yedi. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı yayınında ortalık karıştı. Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken WhatsApp ihbar hattı resmen kilitlendi. Peş peşe gelen aramaların ardından acılı evlat Tufan, teyzesinin de tacize uğradığını öğrenince, "Oldu bitti herkesin karısının kızının peşindedir" dedi ve ırz düşmanı Sinan Sardoğan'a yumruğu çaktı. İşte 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında peş peşe gelen olay iddialar!
Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını arayan kadınların sözleriyle stüdyoda kızılca kıyamet koptu! Cinsel içerikli mesajlar atan Sinan, yumruğu yedi.
"IRZ DÜŞMANI..."
"SİZE YAYINLAYAMAYACAĞIM KADAR MÜSTEHCEN MESAJLAR ATAN BİRİ VAR"
Olayı anlatan Müge Anlı , "Üzücü bir haberim var sırada. 64 yaşında 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi Arife Gökçe, ocağında yemek, ayağında terliğiyle 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinden kayboluyor. Sobanın üzerinde süt var, sütü bırakmış, ateşte yemeği var yemeğini bırakmış. Terliklerini giymiş, telefonunu, kimliğini bırakmış, ortadan kaybolmuş. Ben hep şöyle söylüyorum; insan beraber olduğu kişiyi tanır, karısını, annesini, çocuğunu vs. Aile diyor ki bizim annemizin, eşimin gidecek bir durumu yok. 47 yıllık eşi aramızda. Köyde, ben de dinledim, okudum bazı mesajlarını, size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var. Adı da Sinan. Anladığım kadarıyla bu, hem Arife Hanım'a hem de başkalarına bu şekilde dadanmış biri."
"Telefonları ezberlemiş, oradaki kadınlara cinsel içerikli abuk subuk mesajlar atıyor. Arife Hanım'ın kaybolduğu gün de bu şahsı o mahallede görenler var. Hatta 3 kere görenler var. Fakat yine de insanın aklının almadığı bir şey var. Kadıncağız yemeğini koymuş ateşe, bir şekilde terliklerini de giymiş dışarı çıkmış. Eve girilmemiş, evde arbede yok. Dışarı çıksa, birisi gelse onu alsa, bir çığlık atacak, konu komşu var onlar duyacak. Sanki kadın, yemeğini koymuş, terliğini giymiş, dışarı çıkmış, buhar olmuş uçmuş. Yani görüntü bu. Eğer sizin anlattıklarınız doğruysa, yani kadın sizlerden de bunalıp alıp başını gitmediyse… Şu andaki görüntü; çıktı dışarı buhar oldu gitti." şeklinde konuştu ve çok üzüldüğünü söyledi.
Arife Gökçe'nin 47 yıllık eşi Fikri Gökçe ise "Aramızda en ufak bir problem yok. Benim eşimin başına bir iş getirildi." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin bir süredir psikolojik rahatsızlıklar yaşayan komşusundan çirkin mesajlar aldığı iddiasıyla ilgili eşi "Köyümüzde bir adam var. Bu adam benim eşimi rahatsız ediyor. Hanımların da erkeklerin de telefonunu ezbere biliyor. Takıntılı, saplantılı bir adam." dedi.