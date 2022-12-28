Yılbaşı gecesi TV'de neler var? 31 Aralık 2022 TV yayın akışı! Kardeşlerim, Yalı Çapkını, İbo Show... Yılbaşında hangi diziler ara verecek?

Her Cumartesi Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Show TV'de Güldür Güldür, ATV'de Kardeşlerim, TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı yayınlanıyor. Her Pazar ise Kanal D'de Yargı, Star'da Çok Güzel Hareketler, Show TV'de Güzel Günler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT 1'de ise Teşkilat dizisi ekranlara geliyor. Peki Yılbaşında hangi diziler ara verecek 2023? İşte 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 TV yayın akışı...