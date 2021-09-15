Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"
Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. Yaz tatilinin ardından beklenmedik gelişmelerin yaşandığı bölüm milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. Merakla beklenen Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı...
15.09.2021 22:33
- Son Güncelleme: 15.09.2021 22:46
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'de Kadir'in hapishaneden kurtulması ile yeniden bir araya gelen kardeşler, dizinin sıkı takipçilerinin yüzünü güldürdü. Yaz tatilinin ardından beklenmedik gelişmelerin yaşandığı 19. bölüm, sosyal medya en çok konuşulanlar arasına girerken #KardeşlerimYeniSezon etiketine ise beğeni dolu yorumlar geldi. Merakla beklenen Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı.
Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle 18 Eylül akşamı atv'de.