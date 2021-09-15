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Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. Yaz tatilinin ardından beklenmedik gelişmelerin yaşandığı bölüm milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. Merakla beklenen Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı...

15.09.2021 22:33 - Son Güncelleme: 15.09.2021 22:46
Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'de Kadir'in hapishaneden kurtulması ile yeniden bir araya gelen kardeşler, dizinin sıkı takipçilerinin yüzünü güldürdü. Yaz tatilinin ardından beklenmedik gelişmelerin yaşandığı 19. bölüm, sosyal medya en çok konuşulanlar arasına girerken #KardeşlerimYeniSezon etiketine ise beğeni dolu yorumlar geldi. Merakla beklenen Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı.

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Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar

KARDEŞLERİM 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akif'in işlediği cinayetin görüntüleri Kadir'in eline geçti. USB içindeki görüntüleri kimin izleyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar

Okula dönen kardeşlerin özellikle Asiye'nin sevinci yarım kaldı. Babasının yaptıklarını Asiye'ye söylemekle tehdit eden Tolga, Doruk'u fena köşeye sıkıştırdı. Tolga'nın sessiz kalması karşılığında onunla arkadaşlık yapmak zorunda kalan Doruk, Asiye'nin sert tepkisi ile karşılaştı.

Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar

Kadir'in hapishanede tanıştığı ve kısa sürede olsa ona sahip çıkan Salih Amca'nın ölüm haberi büyük üzüntüye sebep oldu. Ancak ölümü ile Kadir'i üzen Salih Amca'nın ona büyük sürprizi vardı.

Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar

Kadir'e kardeşlerine bakması için bir çanta dolusu para gönderen yaşlı adam herkesi şoka soktu. Ömer çantadakileri çıkarıp saymaya başlarken çalınan kapı ve Cemile'nin gelişi herkesi şaşırttı.

Kadir gözünü kararttı! Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle 18 Eylül akşamı atv'de.

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