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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının final sorularını sizler için derledik. Bu sorular içerisinde dikkat çekenlerden bir tanesi de Atatürk sorusu oldu. Yarışmacıya "Atatürk'ün çok sevdiği atı ve köpeğinin isimleri neydi?" sorusu yöneltildi. Peki Atatürk'ün çok sevdiği atı ve köpeğinin isimleri neydi? İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları.

22.02.2020 15:14 - Son Güncelleme: 22.02.2020 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





