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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının final sorularını sizler için derledik. Bu sorular içerisinde dikkat çekenlerden bir tanesi de Atatürk sorusu oldu. Yarışmacıya "Atatürk'ün çok sevdiği atı ve köpeğinin isimleri neydi?" sorusu yöneltildi. Peki Atatürk'ün çok sevdiği atı ve köpeğinin isimleri neydi? İşte 1 milyon lira ödüle sahip 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan final soruları.

22.02.2020 15:14 - Son Güncelleme: 22.02.2020 15:14
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en çok kazandıran ve en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.

İşte 1 milyon TL'lik sorular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu | Milyoner final soruları ve cevapları
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