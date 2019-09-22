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Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'ya damga vuran soru! Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir? 

ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu bilgi yarışması 'Güven Bana'nın yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Her bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Güven Bana'nın 21 Eylül'de yayınlanan yeni bölümüne, "Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacıların soruyu düşünürken İstanbul seçeneği üzerinde durmaları sosyal medyada alaya konusu oldu. İşte 21 Eylül 2019 Güven Bana soru ve cevapları...

22.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 22.09.2019 07:54
Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'ya damga vuran soru! Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu bilgi yarışması 'Güven Bana'nın yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi.

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'ya damga vuran soru! Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?

Her bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Güven Bana'nın 21 Eylül'de yayınlanan yeni bölümüne, "Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?" sorusu damga vurdu.

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'ya damga vuran soru! Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?

Yarışmacıların soruyu düşünürken İstanbul seçeneğini düşünmeleri sosyal medyada alaya konusu oldu. İşte 21 Eylül 2019 Güven Bana soru ve cevapları...

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'ya damga vuran soru! Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?

İşte 21 Eylül 2019 Güven Bana soru ve cevapları...

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'ya damga vuran soru! Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?
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