Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyor. Mervenur Polat'ın en son ev olarak kullanılan ve birçok erkeğin gittiği bir iş hanında kaldığı ortaya çıkmıştı.