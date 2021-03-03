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Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar aranmaya devam devam ediyor. Program kapsamında Mervenur Polat uzun süredir aranıyor. 4 ay önce annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evden çıkan ve bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ı aramak için ailesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Canlı yayına katılan kişilerden Gökhan şüpheli konuşmaları ve davranışları ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat hakkında merak edilenler…

03.03.2021 17:02 - Son Güncelleme: 03.03.2021 17:02
Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyor. Mervenur Polat'ın en son ev olarak kullanılan ve birçok erkeğin gittiği bir iş hanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

ETRAFI TEMİZLEDİ

Olaya tanık olan diğer iki isim ise Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. İddiaların odağındaki bir diğer isim Cüneyt'in etrafı temizlemesi ve üzerindeki kıyafeti çöp poşetine atması cinayet iddialarını güçlendirdi.

Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

İFADELERİ İNANDIRICI BULUNMADI

Cüneyt Akyol'a ait eve birkaç kez gittiğini söyleyen Gökhan Hamurcu ve iki arkadaşının ifadeleri ardından kayıp dosyasının cinayete dosyasına dönüşmüş olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor. Mervenur Polat'ı üzerinde çarşaf çekmiş halde gördüğünü belirten Gökhan Hamurcu, şunları ifade etti:

Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

"Cüneyt, Mervenur ile evin 2. katındaydı. Cüneyt yukardan seslenip beni çağırdı. İçeri girdiğimde Cüneyt çıplaktı ve üzerine bir kırmızı bornoz giymişti. Mervenur'un üstündeki kıyafetler ise koltuğun üzerindeydi. Çıplak haldeydi üzerine çarşafı çekmiş ağlıyordu. Benden yardım istemedi. Cüneyt ise Mervenur'a sus işareti yapıyordu."

Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

İkiliyi o halde gördükten sonra korkup 3. kattan atladığını kaydeden Gökhan Hamurcu'nun daha fazla şey bildiği ancak korktuğu için söylemediği düşünülüyor.