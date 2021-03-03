Müge Anlı son bölümde Mervenur Polat hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar aranmaya devam devam ediyor. Program kapsamında Mervenur Polat uzun süredir aranıyor. 4 ay önce annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evden çıkan ve bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ı aramak için ailesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Canlı yayına katılan kişilerden Gökhan şüpheli konuşmaları ve davranışları ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat hakkında merak edilenler…
İFADELERİ İNANDIRICI BULUNMADI
Cüneyt Akyol'a ait eve birkaç kez gittiğini söyleyen Gökhan Hamurcu ve iki arkadaşının ifadeleri ardından kayıp dosyasının cinayete dosyasına dönüşmüş olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor. Mervenur Polat'ı üzerinde çarşaf çekmiş halde gördüğünü belirten Gökhan Hamurcu, şunları ifade etti:
"Cüneyt, Mervenur ile evin 2. katındaydı. Cüneyt yukardan seslenip beni çağırdı. İçeri girdiğimde Cüneyt çıplaktı ve üzerine bir kırmızı bornoz giymişti. Mervenur'un üstündeki kıyafetler ise koltuğun üzerindeydi. Çıplak haldeydi üzerine çarşafı çekmiş ağlıyordu. Benden yardım istemedi. Cüneyt ise Mervenur'a sus işareti yapıyordu."