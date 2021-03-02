Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sından Kaos iddialarına ters köşe! Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor iddialarının aslı astarı... Beş sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu'da Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur'dan 'Kaos' açıklaması geldi. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı dair Show TV'den açıklama yapıldı. Böylece bir süredir dizi başlıyor iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nde Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur yeni dizi iddiaları hakkında açıklamalar yaptı.