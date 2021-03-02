Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sından Kaos iddialarına ters köşe! Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor iddialarının aslı astarı...
Yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden birisi Kurtlar Vadisi'nin başlayacağına dair iddiaların ortaya atılması izleyicilerde heyecan yaratmıştı. 2003-2016 yılları arasında adından sürekli söz ettiren Kurtlar Vadisi'nin yeni serisi Kaos hakkında ortaya çeşitli iddialar atılmış ve bu iddialar hakkında Pana Film'den açıklama beklenmişti. İddialarının artmasıyla birlikte Show TV konu hakkında açıklamayı yapmıştı. Böylece Kurtlar Vadisi Kaos'un yayınlanıp yayınlanmayacağına dair iddialar netlik kazanmıştı. Ayrıca dört sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu ve yeni dizi iddiaları hakkında konuştu.
02.03.2021 17:42
- Son Güncelleme: 02.03.2021 17:42
Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sından Kaos iddialarına ters köşe! Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor iddialarının aslı astarı... Beş sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu'da Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur'dan 'Kaos' açıklaması geldi. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı dair Show TV'den açıklama yapıldı. Böylece bir süredir dizi başlıyor iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nde Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur yeni dizi iddiaları hakkında açıklamalar yaptı.