Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak özel bölümü soru ve cevapları | Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken adlı eserindeki son konuşma cümlesinde hangi ifade vardır?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in 21 Ocak özel bölümüne "Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı eserindeki son konuşma cümlesinde hangi ifade vardır?" sorusu damgasını vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Ocak'ta özel bölümü soru ve cevapları...
22 Ocak 2019 Salı, 04:46:24 Güncelleme: 04:47:21
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